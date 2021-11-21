Тюмень, 21 ноября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Тюменской области уровень трудоустройства через службу занятости составляет 59,1%. Об этом сообщает «Вслух.ру».

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С начала 2021 года через центры занятости области из 67 506 соискателей работы трудоустроились 39 889 человек. За тот же период 2020 года было 98 226 обращений, трудоустроены 42 819 человек, или 43,4%.

На учёте в качестве соискателей в начале ноября состояли 10 952 человека. В областном банке вакансий службы занятости 26 248 предложений.

Более пяти тысяч вакансий в сфере строительства, около трёх тысяч — в сфере торговли и ремонта автотранспорта, 2,4 тысячи — в обрабатывающих производствах, 2,3 тысячи — в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве и рыбоводстве, в сфере образования требуется 2,2 тысячи сотрудников, в учреждения здравоохранения и социальных услуг требуются около двух тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале на одного зарегистрированного безработного приходится 10 вакансий.