Новосибирск, , 19:28 — REGNUM В Кемеровской области жертвами интернет-преступников по состоянию на 18 ноября 2021 года стали 4420 человек. Из них за последнюю неделю — 23 человека. Об этом сообщила прокуратура региона.

Мошенники [Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

«Причинённый ущерб составил 526 млн 458 тыс. руб. (+ 6 млн 125 тыс. руб.)», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что присвоения денег преступники использовали страницы социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений. Они представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.