Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Властям США необходимо догонять Китай и Россию в области гиперзвуковых вооружений, пишет газета The Hill со ссылкой на заместителя командующего Космическими силами США генерала Дэвида Томпсона.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, потенциал гиперзвуковых ракет США не столь продвинут, как у китайских и российских аналогов. Он также предупредил, что отставание в этой области может иметь негативные последствия для национальной безопасности США.

«Нам нужно быстро догонять, Китай обладает потрясающей гиперзвуковой программой. Такое развитие событий очень беспокоит нас: оно сильно усложняет проблему стратегического предупреждения», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что наращивание Китаем военного потенциала в перспективе позволит Пекину нанести удар первым.

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