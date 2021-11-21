Вашингтон, 21 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Властям США необходимо догонять Китай и Россию в области гиперзвуковых вооружений, пишет газета The Hill со ссылкой на заместителя командующего Космическими силами США генерала Дэвида Томпсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По его словам, потенциал гиперзвуковых ракет США не столь продвинут, как у китайских и российских аналогов. Он также предупредил, что отставание в этой области может иметь негативные последствия для национальной безопасности США.

«Нам нужно быстро догонять, Китай обладает потрясающей гиперзвуковой программой. Такое развитие событий очень беспокоит нас: оно сильно усложняет проблему стратегического предупреждения», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что наращивание Китаем военного потенциала в перспективе позволит Пекину нанести удар первым.

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