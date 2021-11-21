София, , 19:22 — REGNUM Второй тур выборов президента Болгарии за пределами страны осуществляется при относительно низкой активности электората. Об этом 21 ноября сообщает софийская газета «Сега» со ссылкой Центризбирком (ЦИК) страны.

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Согласно официальной информации, средний показатель явки граждан Болгарии на зарубежные территориальные участки по состоянию на 17:00 софийского времени (18:00 мск) составляет 24%. При этом соответствующие отделения в Новой Зеландии и Австралии из-за разницы часовых поясов уже завершили свою работу. Как утверждают наблюдатели, в целом так называемое «зарубежное голосование» обходится без нарушений болгарского и местного законодательства.

Для осуществления волеизъявления граждан Болгарии, проживающих за рубежом, открыты 749 избирательных участков в 68 государствах мира. Наибольшее число подобных пунктов работают в Великобритании (132), Турции (126) и Германии (82). В Российской Федерации обладатели болгарских паспортов могут проголосовать в дипломатических представительствах Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Во втором туре президентской гонки в Болгарии участвуют действующий руководитель страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Предварительные итоги всеобщего голосования станут известны утром 22 ноября.