Шерегеш, Кемеровская область, , 19:21 — REGNUM В секторе «Б» спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» открыли самую быструю в России канатную дорогу «Восток» протяженностью 2,2 км и детский траволатор длиной 250 м. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Подъемника в Шерегеше Администрация правительства Кемеровской области

«Губернатор поставил перед нами задачу — вывести «Шерегеш» в топ лучших курортов мира. Развитие невозможно без качественной горнолыжной инфраструктуры. Здесь запустили уникальную канатную дорогу — с повышенными показателями устойчивости, всепогодную, которая может работать в самых серьезных сибирских условиях, а также траволатор, который позволит безопасно перевозить самых маленьких туристов», — прокомментировал министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский.

Пропускная способность шестиместного подъемника «Восток» — 2400 человек в час. Скорость составляет 6 м/с.