Кемерово, , 19:08 — REGNUM Жители Кемеровской области с доходом ниже прожиточного минимума могут заключить соцконтракт и после трудоустройства дополнительно получить к зарплате финансовую помощь от государства. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

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«Для заключения контракта необходимо обратиться в органы соцзащиты, далее — в центр занятости населения для поиска работы. В этом случае кроме пособия по безработице полагается разовая выплата в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения — 11 354 рубля», — уточняется в сообщении.

При этом после трудоустройства в течение трех месяцев государство предоставляет ещё три прожиточных минимума.