Тюмень, 21 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Тюменцам технические средства реабилитации доставляет мобильная служба проката, созданная на базе областной организации инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Средства реабилитации инвалидов

Служба создана с использованием средств Фонда президентских грантов. С начала 2021 года за средствами реабилитации обратилось более 250 человек. В прокат оформляют кресла-коляски для инвалидов, трости, опорные костыли, ходунки-опоры, механические кровати и другие реабилитационные средства.

Техсредства выдаются бесплатно, на полгода. Их до дома заказчика доставляет автомобиль службы проката.