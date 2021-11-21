Екатеринбург, , 18:56 — REGNUM В Свердловской области на Серовском тракте автомобиль врезался в скалу. Водитель погиб, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла утром 21 ноября на 182-м километре. Как пишет Е1.ru, столкнулись Geely Emgrand и ВАЗ. Из-за удара ВАЗ отбросило на скалу. Водитель погиб, а три его пассажира оказались серьёзно травмированы.

По данным ГИБДД, машина Geely Emgrand выехала на встречную полосу. Его водитель был пьян. Травм он не получил.