Екатеринбург, 21 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Свердловской области на Серовском тракте автомобиль врезался в скалу. Водитель погиб, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 21 ноября на 182-м километре. Как пишет Е1.ru, столкнулись Geely Emgrand и ВАЗ. Из-за удара ВАЗ отбросило на скалу. Водитель погиб, а три его пассажира оказались серьёзно травмированы.

По данным ГИБДД, машина Geely Emgrand выехала на встречную полосу. Его водитель был пьян. Травм он не получил.