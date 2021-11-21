Тбилиси, , 18:53 — REGNUM Власти США должны ввести ограничительные меры против властей Грузии. Об этом написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме изданию Politico.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«США должны открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию», — написал Саакашвили.

По его мнению, вопрос о введении санкций в отношении «нарушителей прав человека» в Грузии в соответствии с законом Магнитского также должен рассмотреть Конгресс США.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставили из тюремной больницы на лечение в военный госпиталь в грузинском городе Гори.