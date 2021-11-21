Москва, , 18:41 — REGNUM Угрозу вооружённых конфликтов на границе Российской Федерации усиливает рост активности стран Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете».

Флаги России и НАТО Mailtoanton

«Мы (власти России — прим. ИА REGNUM) являемся (в последнее время — прим. ИА REGNUM) свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе, — сказал Гребенкин. — В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на госгранице».

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России заявил, что работа по противодействию пандемии коронавирусной инфекции требует объединения международных усилий.