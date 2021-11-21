Париж, , 18:40 — REGNUM Власти Франции рассматривают возможность введения санкций против руководства Мали, если они не обеспечат проведение выборов и политической переход в стране в феврале 2022 года, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Пятой Республики Жан-Ив Ле Дриан.

Мали Marco Bellucci

«Главный вопрос для нынешних властей Мали сейчас — это выполнить обещания, данные их коллегам в Западной Африке о том, что будет переход, который завершится в феврале. В противном случае мы будем добиваться санкций в их отношении как со стороны африканцев, так и европейцев», — сказал он в эфире телеканала LCI.

Министр добавил, что что нынешние власти Мали «заняли место в результате госпереворота, даже двойного госпереворота», они должны обеспечить политический переход в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США прекратили финансовую помощь правительству Мали из-за военного переворота в стране. При этом Вашингтон не исключает введения санкций против лиц, принимавших участие в свержении властей.

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