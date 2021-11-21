Москва, , 18:31 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности до 1 декабря ожидает поправки ко второму чтению законопроекта о новых основаниях для признания загранпаспортов недействительными, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Заграничный паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Госдума на заседании 17 ноября в первом чтении приняла правительственный законопроект, которым предлагается установить законодательные основания недействительности загранпаспартов. В их числе утрата паспорта, изменение персональных данных владельца, истечение срока его действия, смерть владельца, невозврат без уважительной причины паспорта после окончания служебной командировки, прекращение гражданства Российской Федерации владельца и так далее.

Отсутствие такого списка является серьезным коррупциогенным фактором, отмечают в комитете Госдумы.

Учет недействительных документов будет вестись на основе сведений, полученных в результате оказания МВД, МИД и Минобороны государственных услуг по оформлению и выдаче паспортов.

Порядок и сроки изъятия недействительного загранпаспорта предлагается установить актом правительства Российской Федерации.

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