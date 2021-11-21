Оренбург, 21 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области 20 ноября обнаружили 378 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них основная часть — граждане в возрасте от 18 до 59 лет. Несовершеннолетних 9,8%.

Всего в регионе зарегистрировано уже 97 757 случаев заражения. Выздоровели 82 419 человек.