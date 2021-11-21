Москва, , 18:17 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил главу Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность», — отметил премьер-министр.

Мишустин поблагодарил патриарха за труды на благо отечества, а также за большую подвижническую работу.

«Вы всегда с добрым чувством и не формально относитесь к тому, чтобы поддержать восстановление исторической справедливости. Я благодарю вас за эту вашу жизненную и государственную позицию, и также благодарю вас за добрые личные отношения, которые я очень ценю», — ответил патриарх Кирилл.

Напомним, 20 ноября патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 75 лет. Главу Русской православной церкви поздравил президент России Владимир Путин.