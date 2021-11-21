Москва, 21 ноября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал предложение президента России Владимира Путина проиндексировать уровень прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, нижняя палата парламента обсудит поправки в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Государственная дума

«Предложение президента взвешенно, просчитано и дает возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается», — заявил ранее председатель комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он добавил, что предложенный главой государства размер показателей превышает официальный уровень инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы при обсуждении проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы ко второму чтению рекомендовал принять поправку о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц, а также поправку о повышении прожиточного минимума в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.

Пакет изменений внес в Государственную думу президент Владимир Путин.

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