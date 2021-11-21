Москва, , 17:43 — REGNUM Риски провокаций на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях создают спецслужбы Украины и радикальные организации этой страны. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин рассказал «Российской газете».

Флаги России и Украины

По его словам, исповедующие радикальный национализм и русофобию люди уже который год удерживают власть на Украине, что оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку на российско-украинском участке госграницы.

«В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях», — сказал Гребенкин.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что российская сторона будет приветствовать логику, если она появится при обсуждении в США украинской проблематики.