Париж, , 17:41 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж будет добиваться от Австралии компенсации за разрыв контракта на строительство подводных лодок. Об этом сообщает телеканал LCI.

«История с субмаринами — для меня она не закончена. Контракты разорваны, это очевидно. Я немного беспокоюсь за австралийцев. Мы будем работать над тем, чтобы в конечном счете получить компенсацию, чтобы условия разрыва контракта полностью соблюдались», — отметил министр в комментарии телеканалу.

Ле Дриан высказал предположение, что Канберра потеряла больше, чем им кажется, так как соглашение AUKUS — это проект, результаты которого невозможно предвидеть.

«Три страны торжественно договорились о том, что через 18 месяцев у них будет проект. Остается еще 16 месяцев, и пока ничего нет», — отметил Ле Дриан.

Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что указанная инициатива опасна для мирового баланса в Тихом океане.