Париж, 21 ноября 2021, 17:41 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж будет добиваться от Австралии компенсации за разрыв контракта на строительство подводных лодок. Об этом сообщает телеканал LCI.
Ле Дриан высказал предположение, что Канберра потеряла больше, чем им кажется, так как соглашение AUKUS — это проект, результаты которого невозможно предвидеть.
Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что указанная инициатива опасна для мирового баланса в Тихом океане.