Минск, , 17:20 — REGNUM В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1804 и достигло 640 206. Об этом БЕЛТА сообщили 21 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 640 206 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4948.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 624 878 человек, и что всего в стране было проведено 10 209 023 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.