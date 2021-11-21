Москва, 21 ноября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Провокационную деятельность у границ Российской Федерации следует прекратить странам Североатлантического альянса, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической и военной инфраструктуры в сторону наших границ, — заявил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. — США, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ».

Песков добавил, что страны Североатлантического альянса также должны перестать накачивать Украину современными вооружениями.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявил, что РФ не станет «закрывать глаза» на грубейшие провокации со стороны НАТО и ЕС, включая попытки подыгрывать милитаристам на Украине.