Ханты-Мансийский район, Югра, 21 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Югре на заседании думы ХМАО 25 ноября рассмотрят вопрос о роспуске совета депутатов сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района. Об этом сообщается в материалах к заседанию регионального парламента.

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В пояснительной записке говорится, что избранный в 2018 году сроком на пять лет совет депутатов сельского поселения Кедровый в течение трёх месяцев подряд — с 27 февраля 2019 года по 20 сентября 2019 года — не проводил заседания. Решением Ханты-Мансийского районного суда от 6 июля 2021 года предлагается распустить совет.

Право роспуска принадлежит губернатору ХМАО Наталье Комаровой после внесения соответствующего проекта закона в парламент Югры.

«В соответствии с частью 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проектом закона предлагается распустить совет депутатов сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского муниципального района автономного округа», — говорится в проекте.