София, , 16:41 — REGNUM В ходе второго тура выборов президента Болгарии на избирательных участках вышла из строя только 21 электронная машина для голосования (ЭМГ) из 12 000 установленных в соответствующих пунктах единиц. Об этом 21 ноября со ссылкой на Центризбирком Республики Болгария сообщила софийская газета «Сега».

Согласно официальной информации, в тех районах, где указанные машины не удалось заменить аналогами из резерва, голосование продолжилось в виде заполнения бумажных бюллетеней. Сообщений о проблемах с ЭМГ на участках за рубежом не зафиксировано.

Напомним, 21 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск) для голосования по выборам главы государства в Болгарии и за ее пределами открылось 13 тысяч участков. Граждане РБ, проживающие в Российской Федерации, могут реализовать свое конституционное право в дипломатических, культурных и экономических представительствах Республики Болгария в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В втором туре президентской гонки в Болгарии участвуют действующий президент страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Предварительные итоги всеобщего голосования станут известны утром 22 ноября.