Москва, 21 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Бизнесмен Игорь Гольдберг подал иск в суд против Владислава Пугачёва, племянника певицы Аллы Пугачёвой. Об этом 21 ноября пишет издание StarHit.

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

По словам Гольдберга, он продал Пугачёву салон красоты — стоимость бизнеса оценили в 8 млн рублей. Однако, как отмечает Гольдберг, денег он не получил, поэтому решил потребовать их через суд.

Владислав Пугачёв не признаёт вины. Он утверждает, что у него на руках есть все расписки Гольдберга в получении денег, которые подписаны в присутствии третьей стороны.

Добавим, что заседание суда состоится в декабре 2021 года. Решение по данному делу вынесет Савеловский суд Москвы.