Москва, 21 ноября 2021, 16:52 — REGNUM Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро привилась от коронавируса. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «НТВ» 21 ноября.
По словам Орейро, она выбрала российскую вакцину «Спутник V». Артистка также отметила, что это была первая вакцина, которую получили жители Уругвая.
Ранее Наталия Орейро и её сын стали гражданами России. Артистка отказалась от поездки в Москву — она предпочла получить паспорт в посольстве РФ в Аргентине.
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