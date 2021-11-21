Москва, , 16:52 — REGNUM Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро привилась от коронавируса. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «НТВ» 21 ноября.

Наталья Орейро DonSimon

По словам Орейро, она выбрала российскую вакцину «Спутник V». Артистка также отметила, что это была первая вакцина, которую получили жители Уругвая.

Ранее Наталия Орейро и её сын стали гражданами России. Артистка отказалась от поездки в Москву — она предпочла получить паспорт в посольстве РФ в Аргентине.

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