Париж, 21 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о приверженности к сохранению диалога с Россией. Об этом сообщает телеканал LCI.

Jim Mattis Жан-Ив Ле Дриан

«Россия — это, в первую очередь сосед», — отметил дипломат в интервью телеканалу.

Министр также заявил, что с соседями, вне зависимости от их политики, необходимо искать точки соприкосновения.

«Иногда бывают невыносимые соседи, которые вас раздражают, но это ваши соседи. Поэтому нужно искать способы действовать вместе в общих интересах. И с этим соседом нужно продолжать диалог», — подчеркнул Ле Дриан.

В завершении своей мысли министр обвинил президента России Владимира Путина в стремлении увеличить свою власть на международной арене.