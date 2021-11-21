Лос-Анджелес, США, 21 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст анонсировал благотворительный концерт под названием Free Larry Hoover («Освободите Ларри Хувера»). Музыкант написал пост по этому поводу в личном Instagram-аккаунте 21 ноября.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

https://www.instagram.com/p/CWgclvlJsgL/

Концерт состоится 9 декабря 2021 года в Лос-Анджелесе (США). Специальным гостем мероприятия станет рэпер Дрейк, с которым Уэст недавно помирился после десяти лет публичной вражды.

ИА REGNUM напоминает, что Ларри Хувер — глава преступной банды. На данный момент он отбывает в тюрьме шесть пожизненных сроков в тюрьме.