Приштина, , 16:18 — REGNUM Политическая организация косовских сербов «Сербский список» 21 ноября назвала антиевропейскими заявления премьер-министра Косово Альбина Курти относительно возможного объединения Албании и Косово.

Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича Srpskalista.net

На странице организации в социальной сети Facebook появилась запись:

«Мы спрашиваем, что должно случиться, чтобы Европейский союз, а также некоторые страны Западной Европы отреагировали на подобные антиевропейские заявления, которые прямым образом угрожают миру граждан».

Якобы Курти, продемонстрировав свою приверженность «Великой Албании», показал свое истинное лицо. В «Сербском списке» напомнили, что ранее Курти высказывался против создания Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями в Косово.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Курти заявил о возможности проведения референдума об объединении в Албании и Косово в следующей каденции.

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