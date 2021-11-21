Приштина, Сербия, 21 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Политическая организация косовских сербов «Сербский список» 21 ноября назвала антиевропейскими заявления премьер-министра Косово Альбина Курти относительно возможного объединения Албании и Косово.

Srpskalista.net Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича

На странице организации в социальной сети Facebook появилась запись:

«Мы спрашиваем, что должно случиться, чтобы Европейский союз, а также некоторые страны Западной Европы отреагировали на подобные антиевропейские заявления, которые прямым образом угрожают миру граждан».

Якобы Курти, продемонстрировав свою приверженность «Великой Албании», показал свое истинное лицо. В «Сербском списке» напомнили, что ранее Курти высказывался против создания Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями в Косово.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Курти заявил о возможности проведения референдума об объединении в Албании и Косово в следующей каденции.