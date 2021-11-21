Москва, , 16:09 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 21 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет albert22278

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» отменен один рейс, еще три задержано; в аэропорту «Внуково» отменено три рейса; в аэропорту «Шереметьево» задержано восемь рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 21 ноября в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад.