Москва, , 16:02 — REGNUM Подготовка новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена идет в настоящее время. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для того, чтобы контакт (лидеров двух стран — прим. ИА REGNUM) состоялся — требуется его основательная подготовка, — сказал Рябков. — Чем мы и занимаемся».

При этом замглавы МИД России добавил, что повестка дня будущей встречи лидеров России и США огромна.

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга не исключила возможности переговоров между президентом США Джозефом Байденом и главой России Владимиром Путиным.