Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Компания Riot Games начала работу над вторым сезоном мультсериала «Аркейн» по мотивам видеоигры League of Legends. Об этом сообщается 21 ноября на странице сериала в социальной сети Twitter.

«Аркейн» Скриншот с YouTube

«Готовьтесь, друзья. Второй сезон сериала «Аркейн» уже в разработке», — говорится на официальной странице проекта в социальной сети.

Подробности сюжета второго сезона не раскрываются. Известно, что над сериалом продолжат работать шоураннеры и продюсеры первого сезона Кристиан Линке, Алекс Йи, Марк Меррилл, Брэндон Бек и Томас Джейн.

Мультсериал «Аркейн» создан разработчиком видеоигр Riot Games и студией Fortiche Production. Премьера сериала состоялась в ноябре 2021 года на стриминговых платформах Netflix и Tencent Video.

Проект получил хорошие отзывы критиков и зрителей. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг первого сезона сериала среди критиков составляет 100 баллов из 100, среди зрителей — 98 баллов.

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