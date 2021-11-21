Нижнекамск, Татария, , 15:53 — REGNUM Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил соглашение с нападающим Сергеем Купцовым. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба команды из Нижнекамска.

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«С находившимся в нашей команде на пробном контракте нападающим Сергеем Купцовым подписано полноценное соглашение», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Отметим, до этого Сергей Купцов находился в «Нефтехимике» на просмотре и набрал три очка (две шайбы + результативная передача) в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ.