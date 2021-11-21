София, , 15:50 — REGNUM Голосование в рамках второго тура выборов президента Болгарии проходит без серьезных нарушений законодательства и без каких-либо инцидентов на региональных участках. Об этом 21 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Согласно официальной информации, небольшие происшествия зарегистрированы в Бургасе, где на одном из избирательных пунктов исчезли смарт-карты для электронной машины для голосования, а также в Сливене, где несколько нетрезвых граждан подрались между собой. «В целом ситуация остается спокойной, избиратели осуществляют свое конституционное право, придерживаясь карантинных норм: носят защитные маски и соблюдают нужную дистанцию», — говорится в предварительном отчете ЦИК Республики Болгария.

По состоянию на 14:30 местного времени (15:30 мск) активность электората в стране составила около 18%. Как утверждают наблюдатели, это является низким показателем.

Напомним, второй тур выборов президента Болгарии начался 21 ноября. В нем участвуют действующий президент страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). В ходе первого тура выборов президента неделю назад РБ Р. Радев получил 41,49% голосов избирателей. Его оппонент А. Герджиков набрал 22,82%.