Москва, , 16:50 — REGNUM Создатели мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» поделились тизером шоу на фестивале Comic Con Russia. Об этом 21 ноября пишет издание «Канобу».

Гарик Харламов Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, персонажа анимационного сериала Волка озвучил комик Гарик Харламов. При этом, по словам создателей шоу, у главного героя есть «плохая привычка» — Волк является геймером.

Добавим, что премьера сериала «Ну, погоди! Каникулы» состоится в декабре 2021 года в онлайн-кинотеатре Okko. Точной даты релиза пока нет.

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