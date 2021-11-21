Москва, 21 ноября 2021, 16:50 — REGNUM Создатели мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» поделились тизером шоу на фестивале Comic Con Russia. Об этом 21 ноября пишет издание «Канобу».
Как отмечает издание, персонажа анимационного сериала Волка озвучил комик Гарик Харламов. При этом, по словам создателей шоу, у главного героя есть «плохая привычка» — Волк является геймером.
Добавим, что премьера сериала «Ну, погоди! Каникулы» состоится в декабре 2021 года в онлайн-кинотеатре Okko. Точной даты релиза пока нет.
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