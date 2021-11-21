Москва, 21 ноября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Создатели мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» поделились тизером шоу на фестивале Comic Con Russia. Об этом 21 ноября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube Гарик Харламов

Как отмечает издание, персонажа анимационного сериала Волка озвучил комик Гарик Харламов. При этом, по словам создателей шоу, у главного героя есть «плохая привычка» — Волк является геймером.

Добавим, что премьера сериала «Ну, погоди! Каникулы» состоится в декабре 2021 года в онлайн-кинотеатре Okko. Точной даты релиза пока нет.