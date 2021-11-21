Москва, , 15:44 — REGNUM Под прикрытием учений НАТО в Черном море Киев пытается добиться силового решения своих проблем, однако этим может только «сотворить еще одну беду» для Украины и всей Европы. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1» в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе», — сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что Киев пытается добиться этого под прикрытием учений НАТО в Черном море, с помощью американских и британских солдат, которых в регионе становится все больше и больше.

«И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что непредвзятое мнение общественности позволит сформировать публикация переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ по ситуации с урегулированием конфликта на востоке Украины.