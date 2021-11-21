Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 15:43 — REGNUM В Тюменской области 80-летнюю бабушку сбил автомобиль на 66-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Удар был такой силы, что пенсионерку разорвало на части, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла поздно вечером 20 ноября. Пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она шла из деревни Сосновка в деревню Крысова. И была сбита автомобилем «ВАЗ-2112». По предварительным данным, бабушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Отмечается. что водитель был трезв. Он пояснил, что было темно, пешеход неожиданно шагнул с обочины дороги. Обстоятельства трагедии выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 20 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое 18-летних студентов.

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