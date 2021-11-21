Оренбург, 21 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Оренбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения трёх автобусов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области Столкновение автобусов в Оренбурге

Авария произошла 21 ноября на проспекте Победы. Столкнулись автобусы марки ПАЗ. По предварительным данным, водитель одного из них не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение.

Пострадали 48-летняя женщина и 7-летний ребёнок. Обстоятельства ДТП выясняются.