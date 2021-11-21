В Оренбурге столкнулись три автобуса
Оренбург, 21 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Оренбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения трёх автобусов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области
Столкновение автобусов в Оренбурге
Авария произошла 21 ноября на проспекте Победы. Столкнулись автобусы марки ПАЗ. По предварительным данным, водитель одного из них не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение.
Пострадали 48-летняя женщина и 7-летний ребёнок. Обстоятельства ДТП выясняются.