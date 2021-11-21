Абу-Даби, 21 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Эмиратская компания Group 42 начнёт испытания беспилотных автомобилей в Абу-Даби до конца ноября 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

(сс) Валерий Дед Абу-Даби

Столица Объединённых Арабских Эмиратов должна стать первым городом на Ближнем Востоке, в котором начнут использовать беспилотные автомобили. Первый этап испытаний будет проходить на искусственном острове Яс, где находится ряд туристических объектов, включая тематический парк Ferrari, гоночную трассу и парк развлечений Warner Bros.

Испытания первого этапа будут проходить с использованием пяти беспилотных автомобилей. Движение самоуправляемых авто на этом этапе будут контролировать сотрудники Group 42, находящиеся на сиденье водителя. На следующем этапе испытания будут запущены в других районах Абу-Даби.

В будущем компания Group 42 планирует запустить в ОАЭ сервис беспилотного такси. Программа испытаний беспилотных транспортных средств в Абу-Даби одобрена премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашид Аль Мактумом.