Ишим, Тюменская область, 21 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Тюменской области вирус африканской чумы свиней обнаружен в мясе, которое поставляли в армейскую столовую в Ишиме. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Hash Свиньи

Ведомственная проверка проводилась при участии Военной прокуратуры Тюменского гарнизона. Были отобраны пробы мясной продукции в столовой ООО «Парус».

Согласно протоколу испытаний геном африканской чумы свиней (АЧС) обнаружена методом ПЦР в замороженном мясе производства ИП Гаврильков С.И. из деревни Аристово Псковской, шпике с пряностями производства ООО «Мясокомбинат «Гатчинский», расположенного в Ленинградской области.

Отмечается, что АЧС для человека безопасна, однако свиньи от неё умирают поголовно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ишиме Тюменской области объявлен карантин по АЧС. Специалистами Управления ветеринарии Тюменской области проводятся мероприятия, направленные на недопущение распространения и ликвидацию африканской чумы свиней. Всем свиноводческим предприятиям предписано усиление контроля за соблюдением ветеринарных правил и не запрещено использовать отходы в корм свиньям без термической обработки.