Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, состоится заседание комиссии Госдумы по мандатным вопросам, где предстоит обсудит вопрос о неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает ИА REGNUM.

Лось

Представление генпрокурора Игоря Краснова в отношении Рашкина предусматривает лишение депутата неприкосновенности для того, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело.

Рашкин обвиняет в незаконной охоте. В Саратовской области в багажнике автомобиля парламентария была обнаружена туша лося.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 17 ноября сообщил о поступлении представления генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Предполагается, что депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Ранее представители ряда фракций уже высказали свою позицию относительно «дела Рашкина». В ЛДПР, СРЗП, ЕР намерены поддержать генпрокурора. В КПРФ же считают, что решать однопартийца неприкосновенности излишне.

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