Екатеринбург, 21 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пассажир троллейбуса подрался с контролёром, а затем топором повредил транспортное средство и сбежал. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По данным Е1.ru, гражданин ударил контролёра головой. А затем топором он начал бить двери и окна. Через одно из окон гражданин сбежал.

В полиции подтвердили журналистам факт инцидента. Стражи порядка начали поиски преступника.