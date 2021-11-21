Нью-Йорк, США, 21 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Создатели мультсериала «Аркейн» продлили его на второй сезон. Информация об этом появилась 21 ноября в официальном Twitter-аккаунте проекта.

Скриншот с YouTube «Аркейн»

https://twitter.com/arcaneshow/status/1462214285300432896

«Готовьтесь, друзья. Второй сезон «Аркейн» сейчас в разработке», — говорится в сообщении. Подробности о проекте пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что события мультсериала «Аркейна» происходят во вселенной игры League of Legends. В первом сезоне шоу рассказывается история становления двух сестёр по имени Паудер (Джинкс) и Вай.