Москва, , 15:03 — REGNUM В КПРФ возмущены оптимизацией медицины, называют ее разгромом и требуют возвращения советской системы здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«Сегодня нужно понимать, что в определяющей степени наши беды связаны с бездумной «оптимизацией» медицины. Скажем, в Москве за последнее время свернули работу очень многих клиник, больниц. По всей стране выгнали на улицу 40% медсестер и ликвидировали примерно треть инфекционных коек», — привел данные лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в телеграм-канале.

По его мнению, происходящее в стране нельзя называть оптимизацией.

«Никакая это не оптимизация, а самый настоящий разгром. Мы в свое время обращались к власти: не надо сокращать медицинских работников. Советская система здравоохранения победила и чуму, и оспу! Но нас не послушали. А теперь переводят обычные больницы в ковидные!» — отметил парламентарий.

КПРФ настаивает на возвращении к советской системе здравоохранения, резюмировал политик.

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