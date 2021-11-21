Екатеринбург, 21 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Свердловской области 20 ноября зафиксировали 747 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 137 в Екатеринбурге. Всего в регионе выявили уже 172 738 заразившихся.

Вылечились 152 486 человек. А скончались от COVID-19 уже 8129 граждан.