Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Беспроводные наушники третьего поколения AirPods американской компании Apple невозможно починить в случае поломки. Об этом сообщает портал iFixit.

Apple AirPods FloTV

Осенью 2021 года компания Apple представила две новые модели беспроводных наушников: AirPods третьего поколения и Beats Fit Pro. Специалисты iFixit разобрали эти модели, чтобы оценить их пригодность к ремонту.

Эксперты установили, что обе модели отличаются очень высокой плотностью монтажа компонентов. Такая компоновка кабелей, микросхем и аккумуляторов делает практически невозможным замену отдельной детали.

В iFixit констатировали, что наушники от Apple не подлежат ремонту, поставив 0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. Они подытожили, что при выходе из строя, например, аккумулятора, придётся менять всё устройство.

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