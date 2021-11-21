Манчестер, Великобритания, 21 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. За расторжение контракта руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» должно будет выплатить Уле-Гуннару Сульшеру £7,5 млн (около €9 млн). Об этом 21 ноября сообщает The Times.

Tor Atle Kleven Уле-Гуннар Сульшер

По информации издания, в соглашении специалиста прописан пункт о том, что он получит эту сумму только за один сезон из трех оставшихся по контракту, который рассчитан до лета 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

При этом в настоящее время «МЮ» находится на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 17 очками.