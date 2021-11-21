Москва, 21 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Выделять ежегодно по 1 трлн рублей на погашение долгов за компенсации по советским вкладам предложил депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

«Давайте начнем хоть с чего-то. Нас никто не требует заплатить сразу 50 трлн вот прямо сейчас. Давайте хотя бы начнем с 1,1 трлн и постепенно мы решим эти проблемы», — сказал Новичков.

Он воззвал к совести коллег-парламентариев.

«В конце концов есть люди преклонного возраста. Как мы будем смотреть им в глаза, как мы будем себя чувствовать, если мы постоянно берем на себя обязательства и говорим, что вы знаете, мы помним о том, что мы вам должны, но отдадим потом. Мы вообще кто после этого?» — рассуждает он.

Госдума 17ноября в итоговом, третьем чтении приняла закон, которым снова откладывается на год, до 2025 года, решение о компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке СССР. На компенсацию вкладов потребуются полтора ВВП страны, подсчитали в правительстве РФ.