Томск, , 14:53 — REGNUM В октября инфляция в Томской области достигла 6,8%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе томского отделения Сибирского ГУ Банка России, наибольшее влияние на темпы инфляции оказали продукты питания, подорожавшие почти на 9%.

Мясо Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, по словам управляющего отделением Татьяны Толкмит, в октябре ускорился рост цен на все виды мяса. Причём, быстрее всего дорожает курица.

«Причина здесь одинаковая для всей страны — выросли издержки производителей вслед за ценами на корма, импортные кормовые добавки и витамины», — отметил она.

Кроме того, продолжает дорожать картофель в связи с ростом цен на удобрения и средства защиты урожая. Кроме того, томский картофель активно вывозили в другие регионы, где урожай оказался ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, лидерами по росту цен в октябре оказались свежие помидоры и огурцы, подорожавшие на 71,9% и 58,9% соответственно. Цены на картофель выросли на 17%.

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